¿El final de Tasio en la empresa? Damián le da la peor de las noticias: Gabriel tiene el apoyo de Pablo

Las cosas se han complicado para Tasio. Después de enfrentarse a Gabriel al pedir una mejora del salario de las mujeres, el malvado empresario ha hecho todo lo posible por despedir a su primo… ¡Y lo está consiguiendo!

Ahora que cuenta con el apoyo de Pablo, Gabriel no tardará en poner de patitas en la calle al joven, así se lo ha contado Damián: “Ha forzado a Pablo para que le apoye en tu despido”.

El patriarca de los De la Reina también le ha adelantado a su hijo la excusa que va a utilizar Gabriel para justificar su despido: “Dirá que has desatendido tu trabajo en la fábrica por estar trabajando conmigo”.

Tasio ha escuchado incrédulo las palabras de su padre y ha cargado duramente contra el Salazar: “Menudo amigo, Pablo. No le está costando nada hablar”. El joven está seguro de que gracias a él la empresa no se fue a Marruecos y se siento dolido por la injusticia que está viviendo y que nadie puede evitar.

Al joven De la Reina le esperan unos días muy angustiosos, aunque parece que ya está asimilado su triste devenir en la empresa. ¿Será finalmente despedido?