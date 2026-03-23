Capítulño 524
¿El final de Tasio en la empresa? Damián le da la peor de las noticias: Gabriel tiene el apoyo de Pablo
El hijo de Damián no ha conseguido el apoyo del Salazar y queda a la espera de que Gabriel anuncie su despido.
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Las cosas se han complicado para Tasio. Después de enfrentarse a Gabriel al pedir una mejora del salario de las mujeres, el malvado empresario ha hecho todo lo posible por despedir a su primo… ¡Y lo está consiguiendo!
Ahora que cuenta con el apoyo de Pablo, Gabriel no tardará en poner de patitas en la calle al joven, así se lo ha contado Damián: “Ha forzado a Pablo para que le apoye en tu despido”.
El patriarca de los De la Reina también le ha adelantado a su hijo la excusa que va a utilizar Gabriel para justificar su despido: “Dirá que has desatendido tu trabajo en la fábrica por estar trabajando conmigo”.
Tasio ha escuchado incrédulo las palabras de su padre y ha cargado duramente contra el Salazar: “Menudo amigo, Pablo. No le está costando nada hablar”. El joven está seguro de que gracias a él la empresa no se fue a Marruecos y se siento dolido por la injusticia que está viviendo y que nadie puede evitar.
Al joven De la Reina le esperan unos días muy angustiosos, aunque parece que ya está asimilado su triste devenir en la empresa. ¿Será finalmente despedido?
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