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Capítulño 524

¿El final de Tasio en la empresa? Damián le da la peor de las noticias: Gabriel tiene el apoyo de Pablo

El hijo de Damián no ha conseguido el apoyo del Salazar y queda a la espera de que Gabriel anuncie su despido.

¿El final de Tasio en la empresa? Damián le da la peor de las noticias: Gabriel tiene el apoyo de Pablo

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María Sicilia Fernández
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Las cosas se han complicado para Tasio. Después de enfrentarse a Gabriel al pedir una mejora del salario de las mujeres, el malvado empresario ha hecho todo lo posible por despedir a su primo… ¡Y lo está consiguiendo!

Ahora que cuenta con el apoyo de Pablo, Gabriel no tardará en poner de patitas en la calle al joven, así se lo ha contado Damián: “Ha forzado a Pablo para que le apoye en tu despido”.

El patriarca de los De la Reina también le ha adelantado a su hijo la excusa que va a utilizar Gabriel para justificar su despido: “Dirá que has desatendido tu trabajo en la fábrica por estar trabajando conmigo”.

Tasio ha escuchado incrédulo las palabras de su padre y ha cargado duramente contra el Salazar: “Menudo amigo, Pablo. No le está costando nada hablar”. El joven está seguro de que gracias a él la empresa no se fue a Marruecos y se siento dolido por la injusticia que está viviendo y que nadie puede evitar.

Al joven De la Reina le esperan unos días muy angustiosos, aunque parece que ya está asimilado su triste devenir en la empresa. ¿Será finalmente despedido?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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