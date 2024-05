La llegada de Jaime obliga a Marta a quedarse con él en el piso... ¡Y Fina se vuelve sola y triste a Toledo!

Marta y Fina estaban muy emocionadas entrando por fin en el apartamento que De la Reina ha alquilado en Madrid para que puedan verse con tranquilidad.

Sin embargo, justo cuando estaban entrando en el portal, han recibido una desagradable sorpresa... ¡Jaime ha aparecido allí!

La jóvenes se han puesto muy nerviosas, y apenas sabían cómo reaccionar. "He decidido venir a buscarte después de recibir tu nota", le ha dicho su marido a Marta. Lo que ha descolocado a la joven es que él no sabía la dirección y la ha mirado en un documento... Fina no sabía ni qué hacer, ella no pintaba nada allí...

Jaime ha vuelto a decirle a Marta que tiene muchas ganas de estar con ella y pasar tiempo juntos, y cada palabra de esas es como un dardo en el corazón para la hija de Isidro.

Marta se ha podido despedir de ella haciendo que le daba dinero para el autobús de vuelta a Toledo: "lo siento, lo siento...", ha dicho De la Reina muy apurada. Pero Fina apenas quería hablar, se tenía que volver sola a Toledo y encima Jaime se quedaba con la persona que quiere. ¡Ha arruinado su cita!