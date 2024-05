“Esta historia no se repetirá”: Jesús sospecha de la relación entre Begoña y Andrés en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Desde que Andrés se casara con María, el joven de la Reina está experimentando un torbellino de emociones. Le asegura a Luis que ama a su esposa... “Pero no es Begoña”, le apunta su primo.

La tensión entre ellos es palpable. La química y las miraditas no se pueden ignorar, y desde luego Jesús se ha dado cuenta de ello, sospechando que entre Andrés y Begoña hay algo más que una simple relación de cuñados.

“¿Te crees que soy idiota? ¿que no he visto cómo os miráis?”, le pregunta Jesús a Begoña, muy furioso por esta situación. El hombre se enfrenta a su mujer, atormentado y víctima de su pasado por la trágica muerte de Clotilde: “Esta misma historia no se repetirá”, le dice Jesús, ¡antes de agarrar a Begoña por el cuello!

