Andrés y Valentina sellan su amor en Sueños de libertad en una bonita pedida

La esperada pedida de Andrés y Valentina ha reunido a Damián, Digna, Dorotea, Marta, Julia y Manuela. Durante la ceremonia, ella le ha regalado un reloj familiar para no perder horas juntos, mientras él la ha sorprendido con un mapa.

Rodeados de emoción, Andrés le ha colocado el anillo de compromiso y le ha preguntado de nuevo si quería casarse con él. Valentina ha respondido con un sí, quiero y ambos han celebrado el momento con un beso entre aplausos en Sueños de libertad.