Carlos Troya es Salva Lucano, el nuevo cantinero

Salva se ha ganado la confianza de Gaspar por su carácter y será el nuevo dueño de la cantina de la colonia.

Salva es un hombre reservado y de serio semblante. A pesar de su trato distante a los comensales, Gaspar ha visto en él un trabajador muy eficaz, por lo que ha dejado en sus manos el negocio. El nuevo cantinero despierta una gran curiosidad en la colonia por su hermetismo y el desconocimiento de su pasado.

Esta personalidad se debe a un gran secreto que guarda de su pasado, algo que le provocó ser encarcelado. A pesar de su singular temperamento, Claudia quedará prendada de él y comenzarán una relación. Será entonces cuando ella se de cuente de la atracción que sienten Salva y Mabel entre ambos.

El trío amoroso promete muchos momentos intensos. Claudia deberá tomar una gran decisión cuando descubra el oscuro secreto de Salva.

¿Podrá salva salir airoso de la situación y lograr la reinserción?

Interpretado por Carlos Troya

Carlos Troya es un actor español formado en interpretación en la RESAD de Madrid y en el Rose Bruford College de Londres.

Ha desarrollado una intensa carrera teatral participando en numerosos montajes contemporáneos y clásicos. En televisión ha aparecido en series como El secreto de Puente Viejo.

