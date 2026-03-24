Capítulo 525 de Sueños de libertad; 24 de marzo: Damián, decidido acabar con Gabriel tras descubrir su juego sucio

Damián ha descubierto la sucia jugada de Gabriel y está decidido a ir con todo contra su sobrino.

Por su parte, Pablo se ha negado a ceder ante el chantaje de Gabriel. Ahora que Nieves ya sabe toda la verdad, no va a permitir que Tasio sea despedido…pero no va a ser el único revés que tenga que afrontar.

Y es que para Nieves ha sido un auténtico shock enterarse de la aventura entre Salazar y Marisol. Y… ¡ha sido el propio Pablo el que se lo ha contado! “¿Cómo has podido hacerme esto?”, le ha preguntado muy dolida. Y además le ha advertido que no vuelva a tocarla en su vida. Ha sido un momento verdaderamente difícil para ella.

En otro orden de cosas, Valentina, tras enterarse de que Andrés fue militar, ha marcado distancias con el De la Reina.

“Me gustaría que nuestra relación se centrara solo en lo profesional”, le ha comentado. Y es que inevitablemente este dato le ha recordado más de lo que le gustaría a su historia con su Rodrigo, su ex.

Por último, Marta ha intentado acercarse a Cloe tras su ruptura para pedirle ayuda con un asunto laboral.

Y aunque la francesa se ha mostrado bastante distante con ella, ha acabado proponiéndole su idea. Quiere hablar con Brossard París para hacerles una propuesta sobre Flor Divina, la fragancia mítica de Perfumerías de la Reina. ¿Le ayudará Cloe con su idea?

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