Capítulo 517

Manuela le pide a Tasio que tenga cuidado con lo que hace tras ser testigo de su beso con Paula: “Carmen no se merece que la engañes”

La empleada de la familia no se ha cohibido en expresar sus pensamientos tras pillar a Tasio y Paula dándose un beso.

Tasio se está adaptando a la casa rápidamente. Sus actividades han hecho que sea uno más de la casa, para agilizar el proceso ha estado aprendiendo a jugar al ajedrez con Paula como profesora.

La tensión entre ambos ha ido creciendo y su atracción se ha hecho evidente hasta el punto de que han cedido a la pasión con un beso. La acción ha alarmado a ambos ya que él está casado con Carmen.

Para Manuela no ha pasado desapercibida la situación y la empleada del hogar no ha tenido pelos en la lengua para reclamárselo a Tasio. “¿Esto Carmen lo sabe?” le ha preguntado.

Manuela le ha confesado que los vio en la galería mientras se besaban. A pesar del cariño que le tiene a Carmen, la cocinera ha dicho que “la que más me preocupa es Paula”, ya que anteriormente, Tasio vivió una situación similar con la sobrina de Manuela y tras dejarla embarazada no se hizo cargo.

El joven se ha quedado sin palabras tras las acusaciones de Manuela, quien le ha advertido que se comporte como un hombre.

