Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina sufre un ataque de pánico por culpa de Álvaro

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián entrará en pánico. El empresario perderá su primer cliente tras la publicación de su artículo sobre lo mal que se portó con su hermano, artículo del que Gabriel está detrás de todo.

El De la Reina hará frente a Gabriel: todo son mentiras, su padre Bernardo dilapidó su dinero en el juego y luego quiso que él le diera la mitad de lo que había conseguido con mucho esfuerzo con la empresa.

Beatriz le propondrá a Begoña ser la niñera de Juanito cumpliendo así su objetivo de meterse en su casa. ¿Qué responderá la enfermera?

Por otro lado, Carmen le comunicará a Pablo la negativa de las trabajadoras a su propuesta.

Álvaro tratará mal a Valentina en la tienda y ella volverá a recordar su trágico episodio con Rodrigo, su ex.

Y Alberto estará preparado para macharse. El padre de Luz agradecerá a su hija que le ayude a morir mientras Luz y Nieves lo prepararán todo.

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