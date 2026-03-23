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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina da un paso atrás en su relación con Andrés y decide distanciarse de él

Después de su primera cita, la joven le dejará claro al hijo de Damián que, de momento, prefiere tener una relación estrictamente profesional con él.

Valentina marca distancias con Andrés
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||69bbb3e56050b0e4640ef599|||Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?]]

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María Sicilia Fernández
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Después de que Pablo le confesara a Nieves que le fue infiel, la enfermera le pedirá que le cuente quién fue la tercera en discordia. ¿Cómo reaccionará cuando descubra que es Marisol?

Además, ahora que Nieves lo sabe todo, Gabriel ya no podrá chantajear más a Pablo. ¿Significará eso que ya no podrá despedir a Tasio?

Sin embargo, el drama por la desigualdad salarial no terminará ahí: Carmen redactará una petición de equiparación salarial, ¡aunque eso pueda perjudicar a su esposo!

En otro orden de cosas, Beatriz le insinuará a Begoña que puede cuidar de Juanito cuando lo necesite. ¿Será este el primer paso para colarse en la casa de Gabriel?

Mientras tanto, Marta volverá a acercarse a Cloe para que le haga llegar a Brossard el artículo de `Flor Divina´. Sin embargo, la francesa le dejará claro a su exnovia que no piensa enfrentarse más a Gabriel.

Finalmente, tras el “incidente” en su primera cita, Valentina le pedirá distancias a Andrés. ¡Solamente estará dispuesta a tener una relación profesional con él!

Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer.

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