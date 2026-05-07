Capítulo 555 de Sueños de libertad; 7 de mayo: Pablo intenta reconquistar a Nieves, pero ella ya no puede creer en su palabra

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

La familia se ha hecho eco del robo de los perfumes y todos llegan a la conclusión de que las pérdidas serán tremendas.

Gabriel está convencido de que hay un topo en la empresa quien dio la información de los camiones y Andrés, a su vez, piensa que Gabriel podría estar detrás de todo.

Tasio ha reprochado a Carmen que haya pasado la noche fuera de casa y le ininúa que haya esatdo con David, algo que a Carmen le sienta muy mal y eso que todavía no sabe que él ha pasado la noche con Paula. ¿Qué pasará?

Mientras, Paula no puede dismular su alegría por haber pasado la noche con Tasio, aunque disimula ante Manuela contándole una mentira.

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