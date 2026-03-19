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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo

Las jóvenes organizan un romántico picnic para salvar su relación después de varios días distanciadas.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe intentan limar asperezas en una cita que lo cambiará todo

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María Sicilia Fernández
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

La guerra entre Gabriel y Tasio no dará tregua. Pablo accederá al chantaje y se enfrentará a Damián cuando le comunique la decisión de despedir al joven.

Además, Gabriel confrontará a Digna cuando descubra que ha promocionado “Flor divina” sin su permiso. El empresario irrumpirá sin permiso en la casa De la Reina. ¡Se viene drama en la casa familiar!

La situación del padre de Luz será cada vez más delicada. La médico seguirá rogando a Nieves que la ayude y la enfermera le confesará la verdad sobre el caso del doctor Giralt.

Por otro lado, Marta y Cloe por fin tendrán una ansiada cita con la que superar las rencillas de los últimos días. Las jóvenes se escaparán a las afueras para disfrutar de un romántico picnic que lo cambiará todo.

Finalmente, Salva seguirá incómodo con la presencia de su amigo. El cantinero le conseguirá un trabajo a Gorito y tratará de perderle de vista. ¿Lo conseguirá?

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer.

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