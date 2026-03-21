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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol renuncia a su trabajo, ¿estará intentando alejarse de Pablo?

La joven le comunica a Tasio su decisión y se marcha de la colonia.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol renuncia a su trabajo, ¿estará intentando alejarse de Pablo?

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Alberto le confirmará a Nieves su deseo de morir, aunque le confiesa que no quiere causarle ningún problema a Luz.

Por otro lado, Marta se poyará en Andrés. La joven le contará que ha roto con Cloe y que todo este tiempo estuvo autoengañándose.Él también el desvelará que está empezando a ilusionarse con Valentina.

Tasio le contará a Carmen que Gabriel le va a echar de la empresa y, en parte, le echará la culpa a su mujer por su enfrentamiento con el director de la fábrica.

Además, Marisol hablará con Pablo: descubrirá que no luchará por ella y decidirá poner tierra de por medio: renunciará a su trabajo y así se lo hará saber a Damián. ¿Intentará alejarse así de Pablo o renunciará a su trabajo por otro motivo?

Mientras tanto, Pablo le confesará a Nieves que le fue infiel con una mujer en Tarragona. ¿Le contará que esa mujer es Marisol?

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