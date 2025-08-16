Conócela un poco más
Camila de Berlín llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Samantha Siqueiros
Descubre todos los proyectos previos de la gran actriz mexicana antes de aterrizar en la serie del verano.
La Encrucijada nos ha conquistado a todos. El amor y el drama se mezclan con la acción y el suspense para conseguir la mezcla perfecta este verano, y en ese cóctelexplosivo encontramos a nada más y nada menos que… ¡Samantha Siqueiros!
La actriz mexicana ha llegado a España arrasando con todo con su interpretación de Julia, una chica joven embarazada, sin recursos, y con una relación muy tóxica a sus espaldas que hará todo lo posible por salir adelante.
Pero… ¿en qué más proyectos hemos visto a la artista?
Nació en Baja CaliforniaSur, en México, donde comenzó su trayectoria. Formó parte del reparto de varias producciones naciones, entre las que destaca telenovelas como La Rosa de Guadalupe o Como dice el dicho.
Tras vivir una temporada en Miami y volver a su tierra natal, la mexicana decidió cruzar el charco y participó en la serie española Berlín, deriva del gran éxito internacional La casa de Papel.
Además, es una persona muy activa en redes sociales, donde cuenta con casi 300.000 seguidores y comparte su día a día y sus próximos proyectos.
