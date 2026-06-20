"Eres irritante, estresante y desesperante": la sinceridad de Ágata dejará en shock a Lola

Una nueva serie procedimental llegará a atresplayer el próximo 12 de julio. Ágata y Lola une a dos mentes brillantes, pero muy diferentes entre sí, que tratarán de resolver los casos más extraños en la ciudad de Vigo y alrededores.

Ágata trabaja en el archivo desde que fue diagnosticada dentro del espectro autista y, a pesar de que le llama la atención la forma de trabajar de Lola, no se cortará en decirle lo que piensa de ella: "Eres irritante, estresante y desesperante".

A pesar del exceso de sinceridad de la joven, a la inspectora Castro le llamará mucho la atención el talento de Ágata y hará todo lo posible porque se incorpore a su equipo. ¡No te pierdas Ágata y Lola, a partir del 12 de julio en atresplayer!

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