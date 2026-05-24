Antea Rodríguez analiza el regreso de Fina a Sueños de libertad: "Para Cloe es duro, pero asume la derrota"

El universo de Sueños de libertad está patas arriba tras los últimos acontecimientos. El regreso de Fina a la colonia ha descolocado por completo los tableros afectivos, y la principal afectada no es otra que Cloe. Antea Rodríguez, la actriz detrás de este personaje, ha compartido en una entrevista exclusiva sus impresiones sobre este nuevo escenario, reconociendo abiertamente que la vuelta de la gran rival amorosa de Marta supone un golpe devastador para las ilusiones de Cloe. "Es duro para ella", admite la intérprete al hablar del choque de realidad que sufre su personaje.

A pesar del dolor que supone ver cómo el destino vuelve a unir a Marta y Fina, Rodríguez destaca la madurez y la dignidad con la que su personaje afrontará la situación en los próximos capítulos. Lejos de iniciar una guerra sucia, la actriz avanza que Cloe "asume la derrota", entendiendo que el vínculo entre Mafin pertenece a otra escala emocional. Esta honestidad frente al desamor promete regalar a la audiencia una faceta mucho más humana, vulnerable y madura de Cloe, quien ahora deberá reubicar su lugar en la colonia y aprender a soltar a la mujer que ama.