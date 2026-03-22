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Un adiós agridulce

La amarga última cita entre Marta y Cloe: confesiones, besos y una ruptura... ¿definitiva?

Lo que prometía ser un reencuentro especial ha terminado por convertirse en adiós para la pareja.

La amarga última cita entre Marta y Cloe

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María Sicilia Fernández
Publicado:

La historia de amor de Marta y Cloe en Sueños de libertad nos ha regalado momentos felices, emotivos y complicados, pero parece que ha llegado a su fin. Y lo ha hecho de la manera más romántica (y agridulce) posible: ¡con una cita en un picnic al aire libre!

Tras una conmovedora reconciliación, la francesa propuso hacer un picnic en un lugar íntimo en el que solo el lago que rodea el paraje fuera testigo de su amor. Un plan al que la hija de Damián accedió con la mayor de sus ilusiones.

Entre risas y piropos, la pareja ha vivido una última vez llena de confesiones: “Eres la mujer más bella del mundo y tengo mucha suerte de poder estar aquí contigo”, le ha confesado Cloe.

Y a pesar del frío, la temperatura no ha dejado de subir en las dos jóvenes, que han terminado entrando en el coche, dispuestas a llevar la cita a otro nivel. Hasta que el recuerdo de Fina volvió a rondar por la mente de Marta: “No puedo, perdona”, se ha disculpado con la francesa.

Cloe sabe que Fina es la razón del bloqueo de la joven De la Reina y, cansada de no lograr que se olvide de ella, ha salido del coche, poniendo fin a una última cita que ha pasado a la historia de Sueños de libertad.

¡Dale al play y revive las mejores imágenes de este momento emotivo a la par que amargo!

No te pierdas nada sobre de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 y en atresplayer.

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