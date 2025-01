Gema traiciona a su amiga y le revela a Víctor la verdad: "El hijo que espera María no es de Andrés"

Víctor tiene pensado irse de la ciudad, pero antes quiere despedirse de María. Va a buscarla, pero no la encuentra y coincide en la cocina con Gema.

El joven le pide que le deje un recado de su parte, que solo quería despedirse de ella y que le desea que sea muy feliz.

Gema le insiste a Víctor que es mejor que se despida en persona de ella, pero él está muy decepcionado. Víctor le cuenta que María le ha contado a Damián que la está acosando cuando no es verdad.

Víctor se desahoga con Gema y le confiesa que María es la mujer de su vida y que estaría dispuesto a luchar por ella e, incluso, podría llegar a hacerse cargo del bebé que está esperando, aunque no sea suyo. “No puedo separara a esa criatura de su padre”, le dice apenado y se lamenta que no pueda hacer nada para evitarlo.

Sin embargo, Gema dice que si puede evitarlo.Le empieza a remover la conciencia, sabe que es injusto que Víctor no sepa que él es el padre del bebé que María está esperando.

Gema no puede más, y aunque sabe que María no se lo perdonará, se lo acaba condesando todo: "El hijo que espera María no es de Andrés”.

"¿Lleva a mi hijo en su vientre?" Víctor se rompe al confirmar que las sospechas que tenía son ciertas. ¿Qué pasará ahora?, ¿le pedirá explicaciones a María?