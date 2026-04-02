Capítulo 532 de Sueños de libertad; 2 de abril: Valentina duda de si está preparada para tener algo más que una amistad con Andrés

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Pelayo ha vuelto a la colonia y se ha reencontrado con Marta, que le ha confesado que sigue enamorada de Fina. Sin embargo… ¡él aún no se ha atrevido a contarle toda la verdad sobre la marcha de la joven!

Mientras tanto, el artículo falso de Gabriel está causando un gran revuelo entre la familia De la Reina. Y es que, Damián se ha derrumbado cuando Digna le ha confesado que su nieta ha dicho que no quiere saber nada de él.

Además, Beatriz ha escuchado cómo Begoña le reprendía a Gabriel por sus malas acciones contra Damián y ha descubierto que no es el matrimonio perfecto que aparenta ser. ¿Utilizará la joven esta información a su favor?

En otro orden de cosas, Tasio ha vuelto a acercarse a Paula con un regalo que alivie la humillante escena que vivió con su novio el otro día. Sin embargo, Carmen los ha descubierto, ¡y Paula ha tenido que fingir que ese regalo era para ella!

Nieves le ha confesado a Mabel la razón por la que su matrimonio está más distante que nunca. A la enfermera le ha bastado con decir que Pablo le ha sido infiel para que la hija pequeña descubriera que Marisol era la tercera en discordia. ¿Terminará por enterarse también Miguel?

Finalmente, Valentina sigue dudando de si está realmente lista para dar un paso más con el hijo de Damián. Por el momento, la joven ha aceptado la invitación de Andrés para ir juntos a comer.

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