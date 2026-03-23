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Capítulo 524 de Sueños de libertad; 23 de marzo: Tasio se desahoga con Paula mientras su matrimonio con Carmen se tambalea

El hijo de Damián echó la culpa a su mujer de su enfrentamiento con Gabriel y se desahogó con la asistenta, volviendo a surgir la complicidad entre ellos.

Tasio vuelve a acercarse a Paula mientras su matrimonio se tambalea

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María Sicilia Fernández
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En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Alberto no quiere seguir sufriendo y le ha confesado a Nieves su deseo de morir, pero no quiere causarle ningún problema a su hija, Luz. ¿Cuál será la decisión de la médico?

Marta y Andrés han vuelto a sincerarse y a tener una charla profunda. La joven le ha confesado que Cloe ha roto con ella y que no olvida a Fina. Mientras, su hermano le ha contado todo sobre la extraña reacción de Valentina en su primera cita. ¡Está hecho un lío y no sabe qué hizo mal!

Además, Pablo le ha dejado claro a Marisol que no va a luchar por ella y la joven se ha marchado de la colonia después de renunciar a su trabajo.

En otro orden de cosas, el enfrentamiento con Gabriel ha abierto una crisis en el matrimonio de Tasio y Carmen. El hijo de Damián la recriminado a su esposa lo ocurrido y ha vuelto a acercarse a Paula.

Finalmente, Beatriz le ha contado a Álvaro que está dispuesta ser la niñera de Juanito con tal de “colarse” en la casa de Begoña y Gabriel y poder averiguar todo sobre él. ¿Lo conseguirá?

¡No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

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