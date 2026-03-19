Capítulo 522 de Sueños de Libertad; 19 de marzo: Luz se desahoga con Begoña sobre el delicado futuro de su padre

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

¡La cosa está que arde en la empresa Brossard De la Reina! Tras el enfrentamiento entre Gabriel y Tasio, el hijo de Damián se ha disculpado con Pablo por haberse enfrentado a su sobrino delante de él.

Además, El director de la perfumera se ha presentado en la casa de los Salazar para seguir chantajeando a Pablo con las fotos en las que aparece con Marisol. ¿Terminará cediendo ante su chantaje?

Mientras tanto, Gabriel sigue sin poder deshacerse de Beatriz y ha sucumbido a su último chantaje: ¡le ha dado las referencias que necesita para trabajar en la casa cuna!

Por otro lado, Marta y Cloe parece que han superado el bache que estaban atravesando. La francesa le ha contado a Valentina todo sobre la romántica cita que han preparado mañana. ¿Qué las deparará?

En la cantina, la llegada de Gorito ha puesto patas arriba la vida de Salva. Su excompañero en la cárcel ha hecho buenas migas con Álvaro y le ha pedido que le consiga un trabajo.

Finalmente, Luz sigue debatiéndose sobre el delicado futuro de su padre. La médico quiere cumplir con la última voluntad de su progenitor, pero sabe que hacerlo sería un delito y se debate con Begoña.