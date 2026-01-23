“¿Para qué sigues fingiendo que estás enamorado de tu mujer?”: Begoña, harta de disimular con Gabriel

Mientras Gabriel le ponía un collar a Begoña, ella le ha preguntado exhausta: “¿para qué sigues fingiendo que sigues enamorado de tu mujer?”.

Gabriel le ha regalado a la joven un colgante, y a ella no le ha sentado nada bien... ¡Después de todo lo que le ha hecho!

Ya sabe que Gabriel se casó con ella para seguir con sus planes de acabar con los De la Reina. Así la enfermera, harta, le ha dicho: “al menos me podrías ahorrar el mal trago de disimular cuando estamos a solas”.

Pero Gabriel ha vuelto a poner en práctica un chantaje. Y le ha dicho, tratando de escudarse en el bienestar de Juan y Julia, “tenemos que aprender a llevarnos bien, aunque sea por ellos”.

Esto ha dejado muy pensativa a Begoña. Desde luego que el De la Reina sabe cómo manipular y darle donde más duele.

¿Cuándo descubrirá la enfermera la aventura amorosa de su marido con María? ¿Cuánto tiempo más puede durar esta farsa?