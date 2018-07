La inauguración del nido de amor de María y Pablo, el momento más sexual

"No quiero hacer esto. Quiero, pero no así", son las palabras que Pablo utiliza para frenar a María en un arrebato de pasión desenfrenada. Por tanto, con 1797 votos y una diferencia de más de 1000 respecto al primer puesto, el segundo momento más sexual de la serie está protagonizado también por esta pareja. Esta vez, María seduce al informático con unas prácticas que no son del agrado de éste. La abogada, después de su experiencia en China, está descontrolada. Pablo no quiere que su relación sea fruto de un incontrolable deseo sexual.