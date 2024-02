Yekta decide terminar sus negocios con Kadir: “No quiero participar más en este juego”

Yekta hizo un trato con Kadir, un peligroso mafioso, para conseguir pistas sobre Mercan cuando la pequeña desapareció sin dejar rastro.

Gracias a él, el falso abogado consiguió el vídeo en el que Dilek tiraba una caja con la camiseta de Mercan a la casa de Ceylin para que la familia descubriese que la pequeña seguía viva.

Este vídeo fue una pieza clave en el caso de Mercan, pero parece que le va a salir demasiado caro.

Después, un trato llevó a otro trato y ahora se han convertido en socios, aunque Yekta no se fía del todo de él.

Kadir le propone un negocio de apuestas ilegales, entre otros turbios negocios y Yekta le responde que no quiere participar más en este juego.

“¿Esa es tu última palabra?”, le dice Kadir, el verdugo, argumentando que no le gusta que le den un no por respuesta. Yekta le responde que sí, pero parece que no va a dejar así las cosas. ¿Qué será capaz de hacer? ¿Yekta estará en peligro?