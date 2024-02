La extraña e inquietante visita de Kadir a Yekta: “Me encanta dar sorpresa, pero no me gusta que me las den a mí”

Yekta también están inmerso en la desaparición de la pequeña Mercan. Para conseguir pistas o pruebas sobre su paradero, el falso abogado hizo misterioso trato con Kadir, un mafioso muy peligroso.

Gracias a él, Yekta ha conseguido un vídeo en el que se puede ver a una mujer tirando una caja con la camiseta de Mercan a la casa de Ceylin. ¿Quién será?

En ese negocio hay una importante cantidad de dinero en juego y Kadir se convierte en su sombra.

Yekta llega a su despacho y se de repente se encuentra a Kadir sentado en su despacho con la música a tope: “Tenemos que hablar de negocios”, le dice el mafioso a Kadir.

El misterioso hombre le dice que quiere conocer a las personas que se van a encargar de “limpiar” su dinero y él le responde que sus socios son Osman y Can.

Kadir, entonces, dice que deben ir a su empresa a conocerlos y que irán sin avisar porque le gustan las sorpresas. “Me encanta dar sorpresa, pero no me gusta que me las den a mí.

En ese momento, Yekta empieza a ser consciente del oscuro túnel en el que se ha metido y de que le va a costar mucho salir.