Ilgaz le cuenta a Ceylin la razón que le llevó a fingir su propia muerte: “Lo hice para protegerte y para salvar la vida de esa niña”

En el último capítulo, Ceylin lo pasó muy mal al creer que Ilgaz había fallecido, pero en realidad el fiscal no estaba muerto.

Tras cinco años desde ese reencuentro entre ambos, todo ha cambiado y nada es como imaginábamos. La pareja se ha divorciado.

Cada uno lleva su vida por separado, no pueden ni verse y cuando se encuentran por cuestiones laborales o familiares, solo discuten al recordar algo que les causó un profundo dolor.

Tras una gran discusión en la fiesta de compromiso de Cinar y Parla, en la que Ceylin cree que Ilgaz ha hecho su vida con otra abogada, empezamos a descubrir lo que ocurrió hace cinco años tras ese encuentro en el Ceylin descubrió que Ilgaz estaba vivo.

El fiscal Kaya le cuenta a la fiscal Erguvan que su supuesta muerte fue parte de un plan para ayudar a Tugut Ali y a su hija enferma. “Si Haluk no creía que estaba muerto, no habría pagado el tratamiento”, intenta justificarse Ilgaz mientras le cuenta que sí le dispararon, pero que esa bala no fue mortal.

Su cadáver era en realidad el de un huérfano y todo salió bien gracias a la ayuda de Turgut Ali y Eren, que eran los únicos que lo sabían. “Debí hacerlo para protegerte a ti y mantener a una niña con vida”, le dice Ilgaz a Ceylin pidiéndole perdón por todo el daño que le provocó a ella y a todos con su supuesta muerte.

Ceylin, rota de dolor y sin poder para de llorar, le echa en cara a Ilgaz que no se lo contase y hasta le dice que pensó que había perdido la cabeza: “¿Cómo has podido hacerme una cosa así?”.

Finalmente, la fiscal Erguvan acaba entendiendo que todo lo hizo por salvar una vida y acaba abrazando a su marido. ¡Por fin ha despertado de esta terrible pesadilla e Ilgaz está a su vivo y junto a ella!