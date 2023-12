Turgut Ali, sorprendido con la respuesta de Ömer tras culpar a Ceylin del asesinato de Ilgaz: “Lo hice porque ella no me correspondía”

Ilgaz ha sido asesinado a manos de Turgut Ali. El fiscal jefe le disparó a sangre fría a Ilgaz acabando, así, con su vida.

Turgut Ali lo hizo a cambio de que Haluk, el abuelo de Burak, le diese una gran cantidad de dinero para curar a su hija que está enferma.

Después, con la ayuda de Ömer, organizaría un malvado plan para que pareciese que Ceylin es la autora del crimen. Las huellas, el pelo, el colgante… ¡todo apunta hacia ella!

Lo que no nos podemos imaginar es que este plan tenía cabos sueltos. Turgut Ali le había pedido a Ömer que acusase a alguien para él librarse de la justicia, pero no pensaba que precisamente fuera a acusar a Ceylin: “¿Qué sentido tiene elegir a la persona menos creíble?”, le dice él, siendo consciente que ella no tenía ningún motivo.

Ömer, por su parte, se justifica diciendo si nunca ha oído a hablar de crímenes pasionales porque eso es lo que ería que pareciese.

Las palabras del joven no le convencen y le dice que no sabe cómo van a salir de esta porque si se confirma que Ceylin ha matado a Eyüp las cosas se les complican.

Turgut Ali le vuelve a preguntar por los motivos que le llevaron a poner a Ceylin en el punto de mira y se queda sin palabras con su respuesta: “No me correspondía y eso me disgustó” ¿Lo habrá hecho por venganza?