¡Osman y Aylin, al borde la ruptura!: “¿A quién quieres más, a mí o al dinero?”

Osman empezó a hacer peligrosos negocios con Kadir junto a Çinar, Can y Yekta y al final acabó saliéndole muy caro. Para saldar una gran deuda de dinero con él, decidió vender la mansión en la que ahora vivía junto a su familia con gran cantidad de lujos.

Aylin no se lo perdona y se enfadó mucho cuando lo descubrió todo. Osman luego le dijo que era para comprar otra casa todavía mejor, pero todo era mentira.

Para no quedarse en la calle, toda la familia se trasladó a uno de los pisos de los Kaya y así los Kaya y los Erguvan vivirán más cerca. La pequeña Elif está encantada de poder vivir al lado de su prima Mercan, pero Aylin no piensa lo mismo.

La hermana de Ceylin salta por todo y cualquier excusa le vale para discutir con su todavía marido que le dice que está harto de sus continuos gritos y que siempre le hable mal.

“Si no te gusta, te vas”, le dice Aylin muy enfadada y Osman le responde que cree que el problema es que ya no le quiere y que está pagando el no tener una vida glamurosa y llena de lujos con él. ¿Podrán arreglar sus diferencias o será este el principio del fin de su matrimonio?