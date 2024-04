¿Le dará una nueva oportunidad Aylin a Osman? ¡El futuro del matrimonio pende de un hilo!

Yekta ha destapado los negocios que Osman, Çinar y él han hecho con Kadir los últimos meses y eso ha provocado una decepción general en el entorno de los Erguvan. Aunque ellos se han visto obligados a hacer cosas que no querían por amenazas del mafioso, empezaron a tratar con él con la intención de ganar dinero y mejorar su nivel de vida.

La primera consecuencia de que la verdad haya salido a la luz ha sido que Parla ha decidido romper su compromiso con Çinar. A pesar de que él le confesó que lo único que buscaba era estar a su nivel, para ella no fueron suficientes sus explicaciones y le pidió algo de tiempo.

Aylin tampoco quiere saber nada de Osman y se ha puesto furiosa con él al ver que había vuelto a casa a por sus cosas. Gül trató de calmar a su hija y le pidió que pensase las cosas con calma, ya que su marido no le había sido infiel como había pensado las últimas semanas.

Aunque no hay otra mujer en su vida, Aylin no puede perdonar las mentiras de Osman y no entiende que no haya tenido en cuenta que tienen una hija pequeña que criar. ¡Ahora se han quedado sin nada y están llenos de deudas!

Osman está dispuesto a solucionar todos los errores que ha cometido y asegura que puede recuperar todo el dinero que ha perdido, pero Aylin no las tiene todas consigo. Los dos protagonizan una tensa conversación llena de reproches. ¿Será este el fin del matrimonio o se darán una nueva oportunidad? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia paradescubrirlo!