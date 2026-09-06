Zeynep lleva a Kader a la mansión de Serhat y se topa con el desprecio del empresario: "Yo no soy su padre"

Zeynep ha decidido dar un paso más. Después de encontrar a Kader sola en la calle, ha llevado a la pequeña hasta la mansión Tecer con la esperanza de que, al menos, pudiera estar cerca de quienes ella cree que son sus verdaderos padres.

Nada más llegar, Kader no ha podido ocultar la ilusión al contemplar la enorme casa: "¿Esta es mi casa de verdad? Seguro que aquí hay sitio para mí", ha dicho emocionada.

Sin embargo, el recibimiento ha sido muy distinto al que esperaba. Al verla aparecer de nuevo en la puerta de su casa, Serhat ha perdido la paciencia y ha dejado claro que no estaba dispuesto a aceptar a la pequeña.

Zeynep ha intentado explicarle todo lo que sabe, pero él le ha revelado que Berrak está en coma y que no tiene a nadie que pueda hacerse cargo de Kader. Implacable, Serhat ha vuelto a marcar distancias. Ha insistido en que él no es el padre de la niña y ha sido tajante al asegurar que Kader no tiene ninguna relación con sus hijas, a pesar de que la pequeña no dejaba de mirarlas convencida de que acababa de encontrar a sus hermanas.

Mientras Zeynep ha intentado hacerle entender que Kader no puede volver con quienes la maltratan, Serhat se enfrenta a una realidad que cada vez resulta más difícil de ignorar.

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