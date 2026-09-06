Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Capítulo 1

Zeynep lleva a Kader a la mansión de Serhat y se topa con el desprecio del empresario: "Yo no soy su padre"

Zeynep lleva a Kader hasta la mansión convencida de que allí estará a salvo. La pequeña cree que por fin ha encontrado a su verdadera familia, pero la reacción de Serhat vuelve a romperle el corazón.

Zeynep lleva a Kader a la mansión de Serhat y se topa con el desprecio del empresario: "Yo no soy su padre"

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Zeynep ha decidido dar un paso más. Después de encontrar a Kader sola en la calle, ha llevado a la pequeña hasta la mansión Tecer con la esperanza de que, al menos, pudiera estar cerca de quienes ella cree que son sus verdaderos padres.

Nada más llegar, Kader no ha podido ocultar la ilusión al contemplar la enorme casa: "¿Esta es mi casa de verdad? Seguro que aquí hay sitio para mí", ha dicho emocionada.

Sin embargo, el recibimiento ha sido muy distinto al que esperaba. Al verla aparecer de nuevo en la puerta de su casa, Serhat ha perdido la paciencia y ha dejado claro que no estaba dispuesto a aceptar a la pequeña.

Zeynep ha intentado explicarle todo lo que sabe, pero él le ha revelado que Berrak está en coma y que no tiene a nadie que pueda hacerse cargo de Kader. Implacable, Serhat ha vuelto a marcar distancias. Ha insistido en que él no es el padre de la niña y ha sido tajante al asegurar que Kader no tiene ninguna relación con sus hijas, a pesar de que la pequeña no dejaba de mirarlas convencida de que acababa de encontrar a sus hermanas.

Mientras Zeynep ha intentado hacerle entender que Kader no puede volver con quienes la maltratan, Serhat se enfrenta a una realidad que cada vez resulta más difícil de ignorar.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

Zeynep lleva a Kader a la mansión de Serhat y se topa con el desprecio del empresario: "Yo no soy su padre"

Zeynep lleva a Kader a la mansión de Serhat y se topa con el desprecio del empresario: "Yo no soy su padre"

"¡Papá!": el primer encuentro entre Kader y Serhat termina de la forma más dolorosa

"¡Papá!": el primer encuentro entre Kader y Serhat termina de la forma más dolorosa

El médico confirma el mayor secreto de Berrak: pagó para ocultar el nacimiento de Kader

El médico confirma el mayor secreto de Berrak: pagó para ocultar el nacimiento de Kader

La peor noticia para Serhat: Berrak entra en coma cuando estaba a punto de confesarlo todo
El secreto | Capítulo 1

La peor noticia para Serhat: Berrak entra en coma cuando estaba a punto de confesarlo todo

"¿Qué me estás ocultando?": Serhat descubre el pasado de Berrak y la obliga a dar explicaciones
El secreto | Capítulo 1

"¿Qué me estás ocultando?": Serhat descubre el pasado de Berrak y la obliga a dar explicaciones

Amparo Fernández
Entrevista

Amparo Fernández es Rosa en A la deriva: “Es una mujer de armas tomar”

La actriz interpreta a la madre de Germán y Cristóbal, una mujer fuerte, sensible y sin filtros que deberá afrontar que solo uno de sus hijos regrese del naufragio.

Kuzey Gezer y Sara Yilmaz
DESCÚBRELA

Así es la bonita amistad que une a las dos pequeñas estrellas de Una nueva vida y En tierra lejana

En tierra lejana y Una nueva vida son dos de los grandes éxitos televisivos con origen turco. Sin embargo, más allá de su popularidad, existe un bonito vínculo que las une: ¡la amistad entre dos de sus pequeñas estrellas!

Valentina y Andrés en el capítulo 644 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés pide a Valentina que se case con él, ¿aceptará?

"Fue muy intenso": así vivió Carlota Baró rodar con bebés recién nacidos en Las hijas de la criada

"Fue muy intenso": así vivió Carlota Baró rodar con bebés recién nacidos en Las hijas de la criada

Ferit corre al lado de Halis mientras los Korhan contienen la respiración por su operación

Ferit corre al lado de Halis mientras los Korhan contienen la respiración por su operación

Publicidad