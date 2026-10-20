Azra agarra de los pelos a Ebru y la acusa de ser la amante de su marido: “Te vas a enterar”

Azra ha descubierto que Ebru y Cihan se mensajean y mantienen una relación profesional demasiado estrecha, por eso, ha visto la oportunidad perfecta para librarse de su marido.

Azra ha entrado en el hotel en el que trabaja Ebru fingiendo un ataque brutal de celos y se ha abalanzado sobre ella para agarrarle del pelo y acusarla de intentar seducir a su marido: “Ahora te vas a enterar”

Ante el escándalo que se forma de un momento a otro, Serhat y Zeynep se presentan en la recepción del hotel y Azra aclara lo que está ocurriendo. A la florista le cuesta trabajo creer lo que la mujer de Cihan les cuenta, pero ella le muestra los mensajes que ha descubierto.

“Te juro que solo hablábamos como amigos. No le hagas caso”, intenta explicarle Ebru a su hermana. Lo que ninguna se imagina es que Azra está deseando que su marido le engañe y la deje por otra porque vive un infierno junto a él. ¿Funcionará su plan?