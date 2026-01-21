Antena3
“No quiero perderte”: Harun intenta recuperar a Çağla con un regalo sorpresa

El hombre no se rinde. Tras el desplante de la dermatóloga, el jefe médico se ha presentado en su consulta con un kit láser que ella tanto quería y un par de durum para comer juntos.

“No quiero perderte”: Harun intenta recuperar a Çağla con un regalo sorpresa

Harun ha llegado a la consulta de Çağla con una sorpresa que ella no se esperaba. Le ha llevado el dispositivo láser portátil que tanto quería para sus tratamientos. “Decía que no había presupuesto, pero no he podido resistirme”, le ha dicho intentando romper el hielo.

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Harun le ha pedido que cerrara los ojos y ha sacado dos durum para comer juntos allí mismo. A pesar del detalle, Çağla se ha mostrado muy seria. Le ha recordado que ya hablaron de sus sentimientos y que no entiende por qué sigue insistiendo en acercarse tanto.

Harun, viendo que ella se ponía a la defensiva, le ha confesado que solo intenta no perder a una amiga a la que quiere mucho. “Me lo paso muy bien contigo y comparto cosas que no digo a nadie más”, le ha admitido.

Sin embargo, Çağla no se ha dejado ablandar tan fácilmente y justo cuando la conversación se estaba poniendo más tensa y Harun intentaba explicar sus sentimientos, una llamada lo ha interrumpido todo.

Harun se ha tenido que marchar a toda prisa, llevándose su comida y dejando a Çağla confundida de nuevo. ¿Acabarán juntos?

El hombre, destrozado por la muerte de Ali, se queda al lado de Naz convencido de que todo fue culpa suya, sin imaginar que Bahar ya sabe la verdad sobre el embarazo.

