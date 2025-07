La primera cita de Çağla y Tolga comienza con tensión y acaba con una sorprendente complicidad

Çağla ha estado a punto de irse. Había pedido la cuenta cuando Tolga, por fin, ha llegado al restaurante. “Es mi mesa”, ha dicho él, intentando salvar lo que parecía ya un fracaso. Ella, molesta, le ha pedido al camarero que les diera un momento.

Tolga ha intentado explicarse: “Le he enviado un mensaje… o al menos creía que lo había hecho. Lo escribí, pero no le di a enviar”. Çağla no se lo ha puesto fácil: “¿No se dio cuenta de que yo no respondía?”.

Él ha reconocido su error inmediatamente: “No sé en qué estaba pensando. Soy un tarugo. No, un zopenco. Mejor dicho, un mentecato con mayúsculas”.

Su forma de aplacar la tensión ha sacado unas risas. Ella ha confesado que hace dos minutos quería estrangularlo, pero que ya no tenía ganas. “Por suerte me salva la labia”, ha respondido él.

Entre vino tinto y confesiones, Tolga y Çağla han hablado de sus profesiones, de sus límites éticos, de sus ganas de desconectar de lo que hacen a diario. “No salgo con mis pacientes”, ha dicho ella. “Y yo no trato a mis parejas”, ha explicado él.

Antes de que llegara la cena, Tolga le ha hecho una nueva propuesta: “¿Hacemos borrón y cuenta nueva?”. ¡Sin duda, esto promete! Ojalá todo salga bien entre los doctores, ¡merecen ser felices!