“Es el precio que tengo que pagar”: Evren se castiga por la muerte del bebé sin saber que no era suyo

El hombre, destrozado por la muerte de Ali, se queda al lado de Naz convencido de que todo fue culpa suya, sin imaginar que Bahar ya sabe la verdad sobre el embarazo.

Evren ha tocado fondo tras la muerte del bebé. La caída de Naz por las escaleras le ha removido el recuerdo que más le duele: la tragedia de su hermana. Y desde ese momento, solo piensa que la vida le está pasando factura.

En el hospital, el cirujano se ha roto delante de Bahar. Ha dicho que “no puedes huir” de ciertos recuerdos y que, para él, todo está unido: su hermana, las escaleras, Naz y ese bebé. En su cabeza, la tragedia tiene un sentido cruel. Por eso se culpa y se castiga. “Fue mi ira. Fue mi negativa a aceptarlo”, ha confesado, como si todo hubiera ocurrido por su culpa.

Bahar ha intentado consolarlo y hacerlo reaccionar, pero se ha chocado contra un muro. Ella ya sabe que el bebé no era de Evren, sino que Naz se inseminó en secreto. Pero el dolor de Evren es tan grande que ha sido incapaz de decírselo.

A pesar de los intentos de Bahar por sacarlo de ese hospital, Evren ha tomado la decisión de quedarse al lado de la chef para compartir un dolor que, en realidad, es una mentira. “Aquí es donde se supone que debo estar”, ha dicho llorando.

Entre tanto dolor y tanta mentira, el médico se aferra a lo único que cree que controla: castigarse. Y Bahar se queda con una verdad en la garganta y el miedo de que, cuando salga, ya sea demasiado tarde.

Capítulo 480
La reconciliación más dulce de Ferit y Seyran

“Me va a explotar el cerebro de tanto pensar en ti”: la reconciliación más dulce de Ferit y Seyran

