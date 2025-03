Nevra impone su voluntad y Timur la enfrenta con una verdad que la deja sin palabras

En la mansión, Nevra ha sido tajante con Timur: "No se te ocurra darle tus apellidos a Parla", le ha advertido muy enfadada. La matriarca no solo se ha opuesto a reconocer a la joven, sino que también ha aprovechado para reprocharle su conducta. "No sé qué esperaba, es hijo de su padre", ha soltado, recordando que su marido, Uras, también le fue infiel.

Pero esta vez, Timur no se ha quedado en silencio. Mirando a su madre con rabia, le ha hecho la pregunta que llevaba años callando: "Si mi padre te fue infiel, ¿por qué nunca lo dejaste?". Nevra, irritada, le ha exigido que madure de una vez, intentando desviar el tema.

Sin embargo, Timur ha ido aún más lejos. Le ha echado en cara que siempre ha controlado su vida, impidiéndole ser libre. Pero el golpe más fuerte ha llegado cuando ha sacado a la luz su mayor error: "Si hubieras aceptado el divorcio, esa mujer no habría muerto y un niño no se habría quedado huérfano. Asume tu parte de culpa, porque no has pagado nada".

Las palabras de Timur han sido una bomba para Nevra, que por primera vez se ha quedado sin respuesta. ¿Qué decisión tomará el cirujano ahora que todos saben que Parla es también su hija?