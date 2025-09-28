Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 55

"¡Sálvame, Ferit!": Orhan, acorralado y roto, se derrumba y suplica la ayuda de su hijo

El plan de Orhan se ha convertido en su peor pesadilla. Acorralado por los chantajistas y aterrorizado por las consecuencias, el padre de Ferit se ha derrumbado por completo.

Orhan

Desirée Castillo
Publicado:

Nada más irse del hospital, Ferit ha llamado a su padre. Orhan, muy asustado, le ha pasado su ubicación y, allí, han tenido una conversación muy importante.

El empresario, llorando, ha confesado su verdad: "Quería ser útil a mi familia, hijo", ha asegurado, mientras se maldecía a sí mismo: "¡Qué estúpido, qué estúpido soy!".

La situación se ha complicado todavía más. Orhan le ha revelado a Ferit que los hombres que contrató ahora lo están chantajeando. Le exigen mucho más dinero para no delatarlo, un chantaje que podría durar toda la vida. Acorralado, ha confesado su plan: coger el dinero que tiene y huir al extranjero, convencido de que, si Kazim muere, estará acabado para siempre.

Además, el miedo a su propio padre, a la cárcel y a no volver a ver a su hijo lo ha destrozado. "No puedo respirar, me ahogo", ha gritado mientras Ferit, a pesar de su rabia, intentaba calmarlo.

El poderoso Orhan Korhan ha desaparecido, dejando en su lugar a un hombre roto que ha suplicado a su hijo como un niño asustado su ayuda. Ahora, Ferit se enfrenta a la decisión más difícil. ¿Cómo podrá hacerlo sin que nadie los descubra?

Orhan está entre la espada y la pared: tiene miedo de perderlo todo, de que la verdad salga a la luz y que su padre descubra lo que ha hecho. Esta noche, nuevo capitulazo de Una nueva vida en Antena 3.

