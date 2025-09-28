Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 55

"Nos vengaremos juntos": la escalofriante promesa de Seyran y Suna a su padre contra los Korhan

Kazim ha despertado, y sus primeras palabras lo han cambiado todo. Tras disculparse con sus hijas por todo el daño causado, ha terminado pidiéndoles que se venguen de los Korhan.

El milagro ha ocurrido. Kazim ha abierto los ojos en el hospital después de debatirse entre la vida y la muerte. Muy débil y consumido por la culpa, lo primero que ha hecho ha sido mirar a sus hijas llorando y pedirles perdón. “Os ruego que me perdonéis. No pude ser mejor persona”, ha dicho.

Pero lo que ha ocurrido después lo ha cambiado todo. Kazim les ha hecho prometer que, si él no sobrevive, se vengarán de quienes intentaron acabar con su vida. Ha acusado a Orhan Korhan como responsable de lo ocurrido.

Saber que el padre de Ferit está detrás de todo ha dejado a Seyran y Suna en shock. Sin pensarlo dos veces, Seyran ha aceptado el deseo de su padre: “Se lo haremos pagar a quienes te hicieron esto. Pero lo haremos juntos. Porque vas a vivir. No puedes pedirnos perdón y dejarnos solas”.

Una promesa de venganza que une a padre e hijas y que declara la guerra definitiva a los Korhan.

"¡Sálvame, Ferit!": Orhan, acorralado y roto, se derrumba y suplica la ayuda de su hijo

"¡Sois hermanas!": la dura lección de Hattuc que obliga a Suna y Seyran a reconciliarse en el peor momento

Avance semanal de Sueños de libertad: Isabel descubrirá la verdadera identidad de Gabriel

La ex secretaria de Perfumerías de la Reina se da cuenta de que el que era su prometido no es quien dice ser: no se llama Dámaso es Gabriel de la Reina.

“Si Kazim muere, estoy acabado”: el miedo se apodera de Orhan esta noche en Una nueva vida

Orhan está entre la espada y la pared: tiene miedo de perderlo todo, de que la verdad salga a la luz y que su padre descubra lo que ha hecho. Esta noche, nuevo capitulazo de Una nueva vida en Antena 3.

“Han desestimado la teoría del suicidio”: el pasado persigue a Octavio en los próximos capítulos de La Encrucijada

