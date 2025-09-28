"Nos vengaremos juntos": la escalofriante promesa de Seyran y Suna a su padre contra los Korhan

El milagro ha ocurrido. Kazim ha abierto los ojos en el hospital después de debatirse entre la vida y la muerte. Muy débil y consumido por la culpa, lo primero que ha hecho ha sido mirar a sus hijas llorando y pedirles perdón. “Os ruego que me perdonéis. No pude ser mejor persona”, ha dicho.

Pero lo que ha ocurrido después lo ha cambiado todo. Kazim les ha hecho prometer que, si él no sobrevive, se vengarán de quienes intentaron acabar con su vida. Ha acusado a Orhan Korhan como responsable de lo ocurrido.

Saber que el padre de Ferit está detrás de todo ha dejado a Seyran y Suna en shock. Sin pensarlo dos veces, Seyran ha aceptado el deseo de su padre: “Se lo haremos pagar a quienes te hicieron esto. Pero lo haremos juntos. Porque vas a vivir. No puedes pedirnos perdón y dejarnos solas”.

Una promesa de venganza que une a padre e hijas y que declara la guerra definitiva a los Korhan.