Capítulo 55
"¿Con nosotros o con tu padre?": İfakat arrincona a Suna y la obliga a elegir bando
Suna recibe un ultimátum que la deja sin salida. ¿Podrá cumplir la promesa a su padre sin que los Korhan se enteren?
Recién llegada del hospital, Suna ha ido directa a hablar con İfakat, soltando la bomba que lo podría cambiar todo: “Mi padre... Dice que fue Orhan quien pagó para que le mataran”.
İfakat se ha puesto furiosa. Lo ha negado todo y ha dicho que Kazim miente porque está dolido por haber sido echado de la mansión.
Al ver que Suna dudaba, ha ido más lejos. La ha humillado llamándola “ignorante” y “estúpida”, y se ha burlado de ella comparándola con su hermana: “Deberías haberlo contado en televisión, como tu hermana”.
Ha sido entonces cuando ha llegado la prueba de fuego. La mujer le ha exigido que eligiera un bando de una vez por todas: “¿Cuál es tu sitio? ¿Con nosotros o con tu padre?”.
En ese momento, sin poder hacer otra cosa, Suna la ha engañado. “Es con vosotros. Esta es mi casa”. Luego, İfakat le ha pedido que vuelva al hospital, calmar a su padre y a su hermana, y asegurarse de que la historia contra Orhan acabe allí mismo.
