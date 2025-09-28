Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 55

"¿Con nosotros o con tu padre?": İfakat arrincona a Suna y la obliga a elegir bando

Suna recibe un ultimátum que la deja sin salida. ¿Podrá cumplir la promesa a su padre sin que los Korhan se enteren?

Ifakat

Desirée Castillo
Publicado:

Recién llegada del hospital, Suna ha ido directa a hablar con İfakat, soltando la bomba que lo podría cambiar todo: “Mi padre... Dice que fue Orhan quien pagó para que le mataran”.

İfakat se ha puesto furiosa. Lo ha negado todo y ha dicho que Kazim miente porque está dolido por haber sido echado de la mansión.

Al ver que Suna dudaba, ha ido más lejos. La ha humillado llamándola “ignorante” y “estúpida”, y se ha burlado de ella comparándola con su hermana: “Deberías haberlo contado en televisión, como tu hermana”.

Ha sido entonces cuando ha llegado la prueba de fuego. La mujer le ha exigido que eligiera un bando de una vez por todas: “¿Cuál es tu sitio? ¿Con nosotros o con tu padre?”.

En ese momento, sin poder hacer otra cosa, Suna la ha engañado. “Es con vosotros. Esta es mi casa”. Luego, İfakat le ha pedido que vuelva al hospital, calmar a su padre y a su hermana, y asegurarse de que la historia contra Orhan acabe allí mismo.

Lo que pasó entre Esme, Kazim y Zerrin antes del secuestro que lo cambió todo

Kazim

"Nos vengaremos juntos": la escalofriante promesa de Seyran y Suna a su padre contra los Korhan

Orhan

"¡Sálvame, Ferit!": Orhan, acorralado y roto, se derrumba y suplica la ayuda de su hijo

Seyran
Capítulo 55

"¡Sois hermanas!": la dura lección de Hattuc que obliga a Suna y Seyran a reconciliarse en el peor momento

Saúl Garza
¡Por fin le ponemos cara!

¿Quién es Saúl Garza? Los secretos que rodean al nuevo y misterioso personaje de La Encrucijada

Saúl y Amanda (Cap.29)
A las 22:50

Saúl fuera de la cárcel y el cuerpo de Roberto Hurtado, exhumado: esto es lo que te espera en La Encrucijada

Laura y César han conseguido sacar al preso 24 horas de la cárcel, lo que podría marcar un antes y un después en la búsqueda de pruebas efectivas para demostrar la verdad sobre la muerte del padre del mexicano.

Isabel en el capítulo 405 de Sueños de libertad
Semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Isabel descubrirá la verdadera identidad de Gabriel

La ex secretaria de Perfumerías de la Reina se da cuenta de que el que era su prometido no es quien dice ser: no se llama Dámaso es Gabriel de la Reina.

Orhan

“Si Kazim muere, estoy acabado”: el miedo se apodera de Orhan esta noche en Una nueva vida

Octavio Oramas

“Han desestimado la teoría del suicidio”: el pasado persigue a Octavio en los próximos capítulos de La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián revela a Digna que don Pedro dejó morir a Jesús

