"¡Sois hermanas!": la dura lección de Hattuc que obliga a Suna y Seyran a reconciliarse en el peor momento

La angustia por el estado de su padre ha sacado lo peor de las hermanas Sanli. Apenas ha llegado al hospital, Suna ha acorralado a Seyran, culpándola de lo ocurrido por haber aireado los trapos sucios de la familia en televisión. “¿Ves las consecuencias de lo que hiciste? Estamos todos esperando en un hospital otra vez por tu culpa”, le ha gritado.

Seyran, lejos de callarse, ha contraatacado, echándole en cara a Suna su hipocresía por vivir con los Korhan, la familia responsable de lo ocurrido a Kazim. La discusión ha subido de tono hasta que se han pegado delante de todos los presentes.

Ha sido su tía Hattuc la que ha puesto fin al espectáculo: “¡Vuestro padre se está muriendo ahí dentro y vosotras os ponéis a pelearos sin ninguna vergüenza!”. Con un discurso sobre el orgullo y el legado de las hijas de los Sanli, ha intentado hacerlas entrar en razón.

La llegada del médico con noticias ha aumentado la tensión. Ha confirmado que el estado de Kazim es muy grave y que, aunque está estable por ahora, todavía hay riesgo. Hattuc ha aprovechado el momento para darles una lección, recordándoles que, si su padre muere, vivirán para siempre con la carga de sus últimas peleas y desprecios.

Rota por el dolor y la culpa, Suna y Seyran se han abrazado, comprendiendo que en ese momento solo se tienen la una a la otra.