Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 5 de enero

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

La situación en el hospital es crítica. Mientras Harun se debate entre la vida y la muerte en el quirófano, Maral no ha podido evitar explotar contra Uras, al que hace responsable de todo lo que ha pasado.

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

Publicidad

Maral ha llegado al hospital destrozada y se ha desahogado con Uras. "Está así por tu culpa", le ha gritado desesperada mientras él intentaba consolarla sin éxito. Uras, que se siente fatal por no haberse dado cuenta de que Harun los seguía, solo ha podido pedirle perdón una y otra vez.

La residente tiene mucho miedo de que su hermano haya perdido demasiada sangre, sobre todo porque para ella él lo es todo: "Aunque no me acepte, es la única familia que tengo". Al final, la tristeza ha podido con ellos y se han dado un abrazo.

Todo este caos empezó cuando Uras y Yusuf fueron a por Efe para vengarse por lo que les hizo a Umay y Parla. Harun, intentando evitar una locura, los siguió para frenarlos, pero en mitad del lío se golpeó con un hierro que se le clavó en el hombro. Como tiene una enfermedad por la que no siente dolor, no se dio cuenta de la gravedad y obligó a Uras a subir al coche, pero de repente se quedó inconsciente.

En el hospital, mientras los jóvenes se abrazaban, Seren ha llegado justo en ese instante al hospital para intentar calmar los ánimos y llevarse a Uras a que lo examinen, pero él solo puede pensar en Harun.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”

Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"

Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Se acabó, ya estáis a salvo”
Renacer 5 de enero

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Ya estáis a salvo”

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”
Renacer 5 de enero

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”
Renacer 5 de enero

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

La situación en el hospital es crítica. Mientras Harun se debate entre la vida y la muerte en el quirófano, Maral no ha podido evitar explotar contra Uras, al que hace responsable de todo lo que ha pasado.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, al límite, se enfrenta a Gabriel y le confiesa que sabe toda la verdad
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, al límite, se enfrenta a Gabriel y le confiesa que sabe toda la verdad

La enfermera no puede más y le acaba revelando a su marido que sabe que ha estado engañándola todo este tiempo.

Capítulo 470 de Sueños de libertad; 5 de enero: Gabriel pone a prueba a Begoña al sospechar que le ha descubierto

Capítulo 470 de Sueños de libertad; 5 de enero: Gabriel pone a prueba a Begoña al sospechar que le ha descubierto

La angustia se apodera en casa de los De la Reina: ¡Gabriel se ha llevado a Julia sin avisar a nadie!

La angustia se apodera de los De la Reina: Gabriel se lleva a Julia sin avisar

Cloe le cuenta a Marta sus sospechas: cree que Gabriel y Brossard se traen algo entre manos

Cloe le cuenta a Marta sus sospechas: cree que Gabriel y Antoine Brossard se traen algo entre manos

Publicidad