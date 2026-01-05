Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

Maral ha llegado al hospital destrozada y se ha desahogado con Uras. "Está así por tu culpa", le ha gritado desesperada mientras él intentaba consolarla sin éxito. Uras, que se siente fatal por no haberse dado cuenta de que Harun los seguía, solo ha podido pedirle perdón una y otra vez.

La residente tiene mucho miedo de que su hermano haya perdido demasiada sangre, sobre todo porque para ella él lo es todo: "Aunque no me acepte, es la única familia que tengo". Al final, la tristeza ha podido con ellos y se han dado un abrazo.

Todo este caos empezó cuando Uras y Yusuf fueron a por Efe para vengarse por lo que les hizo a Umay y Parla. Harun, intentando evitar una locura, los siguió para frenarlos, pero en mitad del lío se golpeó con un hierro que se le clavó en el hombro. Como tiene una enfermedad por la que no siente dolor, no se dio cuenta de la gravedad y obligó a Uras a subir al coche, pero de repente se quedó inconsciente.

En el hospital, mientras los jóvenes se abrazaban, Seren ha llegado justo en ese instante al hospital para intentar calmar los ánimos y llevarse a Uras a que lo examinen, pero él solo puede pensar en Harun.