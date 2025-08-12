Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 12 de agosto

“Me has hecho mucho daño”: Bahar corta en seco a Uras y abandona el hospital

Mientras abandona el hospital, recuerda la carta de Leyla como si la estuviera escuchando en ese momento.

"Me has hecho mucho daño": Bahar corta en seco a Uras y abandona el hospital

Bahar ha salido del hospital llorando, sin apenas poder respirar. Acaba de descubrir que su propio hijo, Uras, la ha denunciado. Todos lo han escuchado y la humillación ha sido demasiado grande para soportarla.

Se ha subido al coche temblando, intentando calmarse. Entonces, han empezado a resonar en su cabeza las palabras de Leyla en su carta póstuma: “A veces, para poder encontrarte, primero tienes que perderte”.

Bahar ha sentido que esas palabras hablaban de ella, como si Leyla pudiera entender lo que está viviendo: “Supongo que todo el mundo se pierde en algún momento de su vida. Contigo me he dado cuenta de que yo siempre he estado perdida. Toda mi vida”.

“Tú, mi niña preciosa… tú eres todo lo que yo no soy”. Bahar ha sentido el abrazo en cada palabra, sobre todo porque la madre de Timur ha sabido darle fuerzas en los peores momentos: “Yo soy un gatito con apariencia de león, mientras que tú eres un león con apariencia de gatito”. Y, por un instante, ha querido creer que esa fuerza seguía dentro de ella.

El joven ha tenido que tragarse sus palabras y ha pedido perdón a su primo delante de todos.

