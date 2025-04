La despedida más inesperada: Süreyya le pide perdón a Bahar y le da un consejo de mujer a mujer

Después de haber sido destituida de su puesto como jefa médica, Süreyya ha regresado al hospital para despedirse… y pedir perdón. Por primera vez desde que empezó su enfrentamiento, se ha mostrado vulnerable frente a Bahar.

“Sé que lo que he hecho no ha estado bien. Lo siento de corazón”, le ha dicho, reconociendo que ha sido ella quien impidió que Evren contara la verdad sobre su relación. Süreyya ha confesado que ya se ha juzgado a sí misma y no cree que pueda perdonarse del todo.

Bahar, por su parte, ha aceptado las disculpas. “Las dos hemos luchado… y ahora parece que nos toca seguir por separado. Que le vaya bien, doctora”, ha respondido, cerrando el capítulo con elegancia.

Una se queda… más fuerte que nunca. La otra se marcha… llena de culpa. ¡Ojalá le vaya muy bien a Süreyya!