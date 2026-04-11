A las 23.00h
Un testimonio clave resolverá el caso de Amanda: el jueves, último capítulo de Perdiendo el juicio
La historia de Amanda y su hermana llega a su final, ¿será suficiente un último testigo para esclarecer el caso?
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La verdad por fin saldrá a la luz y se descubrirá quién mató al prometido de Daniela. Amanda intenta por todos los medios demostrar la inocencia de su hermana, que no para de verse afectada por la cantidad de pruebas que salen en su contra.
El testimonio de un testigo clave podría dar la vuelta el caso, pero se retracta cuando ve a alguien “relacionado con los sobornos” entrar en la sala. Esta podría ser la última bala para Amanda y su hermana.
El próximo jueves, a las 23:00 horas, no te pierdas el último capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3. Y si quieres verlo antes, lo tienes disponible en atresplayer.
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