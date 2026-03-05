La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”

La relación entre Amanda y Gabriel vuelve a tambalearse. La petición de Fermín al despacho de Castro y Ochoa provoca un auténtico choque entre los dos abogados.

El hombre quiere entrar en prisión para poder pasar más tiempo con su hijo, algo que Gabriel aprueba: “Nuestro trabajo está en complacer a nuestros clientes”

Gabriel está dispuesto a hacer lo que sea por sus clientes, incluso si eso implica aceptar una estrategia tan disparatada como la que plantea Fermín: “Si Fermín se quiere reconciliar con sus hijos, vamos a ayudarle”, señala. Pero Amanda no comparte esa visión.

La tensión estalla cuando Amanda se mete en un terreno delicado: “Es evidente que tu tenías una relación complicada con tu padre”.

Al preguntarle si le habría gustado vivir algo así, Gabriel reacciona con dureza. “Cuando parecía solo por un momento que empezábamos a llevarnos bien y entendernos, vas y la cagas”, dice Gabriel. Una frase que vuelve a enfriar su vínculo y deja claro que, entre ellos, todavía hay heridas abiertas.