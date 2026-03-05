Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 4

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda y posible sospechoso

Amanda y Gabriel van en busca del fotógrafo de la boda de Jaime y Daniela con el que consiguen unas declaraciones que no esperaban.

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda

Publicidad

Amanda no está dispuesta a rendirse. Convencida de la inocencia de Daniela, continúa buscando cualquier prueba que pueda desmontar la acusación. Sus indagaciones la llevan hasta el fotógrafo de la boda, una pieza aparentemente secundaria… pero que podría esconder más de lo que parece.

Acompañada por Gabriel, Amanda acude al estudio del fotógrafo para esclarecer dudas. Desde el primer momento, la actitud del hombre resulta extraña. Se muestra incómodo, evita las miradas y su nerviosismo aumenta cuando Gabriel menciona que la policía está revisando cada detalle del caso.

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”

Lo que nadie esperaba era su confesión. Sin titubear, suelta una frase que deja helados a los abogados: “Yo no tenía planeado hacerlo. Pero Jaime también… se lo merecía”. Una declaración que le señala como culpable.

“No estoy tratando de justificarme, pero él a mí nunca me pago…”, continúa diciendo el fotógrafo, lo que hace que Amanda ponga en duda su culpabilidad: “Hablo de robar la estilográfica, la pluma que tenía el novio… hicimos una sesión de fotos como si él estuviera firmando”.

Esta claro que el fotógrafo no fue el asesino de Jaime… ¿Y ahora qué?

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

Rafa desvela el secreto que le une a Gabriel: “Le debo muchas cosas”

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda y posible sospechoso

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”
Mejores momentos | Capítulo 4

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”
Mejores momentos | Capítulo 4

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”

Alya y Cihan Deniz
En los próximos capítulos

¿Perder su libertad o a su hijo?: la elección imposible de Alya ante la amenaza de Sadakat

Alya se lo juega todo por su hijo mientras Sadakat prepara su mayor venganza. ¡El destino de Cihan Deniz pende de un hilo!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

El sobrino de Damián ya sabe que entre Pablo y Marisol pasó algo en Tarragona, pero quiere conocer todos los detalles de su aventura.

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!

Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!

Publicidad