“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda y posible sospechoso

Amanda no está dispuesta a rendirse. Convencida de la inocencia de Daniela, continúa buscando cualquier prueba que pueda desmontar la acusación. Sus indagaciones la llevan hasta el fotógrafo de la boda, una pieza aparentemente secundaria… pero que podría esconder más de lo que parece.

Acompañada por Gabriel, Amanda acude al estudio del fotógrafo para esclarecer dudas. Desde el primer momento, la actitud del hombre resulta extraña. Se muestra incómodo, evita las miradas y su nerviosismo aumenta cuando Gabriel menciona que la policía está revisando cada detalle del caso.

Lo que nadie esperaba era su confesión. Sin titubear, suelta una frase que deja helados a los abogados: “Yo no tenía planeado hacerlo. Pero Jaime también… se lo merecía”. Una declaración que le señala como culpable.

“No estoy tratando de justificarme, pero él a mí nunca me pago…”, continúa diciendo el fotógrafo, lo que hace que Amanda ponga en duda su culpabilidad: “Hablo de robar la estilográfica, la pluma que tenía el novio… hicimos una sesión de fotos como si él estuviera firmando”.

Esta claro que el fotógrafo no fue el asesino de Jaime… ¿Y ahora qué?