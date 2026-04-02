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Mejores momentos | Capítulo 8

Gabriel se sincera con Amanda: “Fui un marido patético”

El abogado se abre como nunca ante Amanda y habla de su pasado, de su exmujer y de la relación con su hijo.

Gabriel se sincera con Amanda: “Fui un marido patético”

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Amanda sabe que Gabriel arrastra una situación complicada con su exmujer y, sobre todo, con su hijo. Por eso, no duda en acercarse a él desde lo personal: “A ti te duele estar lejos de él”, le dice.

La abogada quiere ayudarle, no solo como compañera, sino como amiga. Tiene claro que si su hijo ha dado su número en el colegio es por una razón: le echa de menos. Una señal que para Amanda no deja lugar a dudas.

Es entonces cuando Gabriel se sincera como nunca: “Fui sido un marido patético. La engañé con una secretaria de la que no me acuerdo ni de su nombre”, confiesa. Amanda intenta aliviar su culpa: “Que hayas tenido una aventura no significa que seas un mal padre”.

Gabriel, sin embargo, reconoce su mayor error: nunca ha tenido tiempo para su hijo. Pero deja una puerta abierta a la esperanza: “He cambiado”. ¡Así ha sido este momento tan emotivo!

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

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