Mejores momentos | Capítulo 7
César le cuenta la verdad a Amanda: plagió la tesis de su amigo
Tras saber que Amanda tiene el teléfono de Jaime, César le cuenta que Jaime le chantajeaba con desvelar su secreto.
Después de averiguar que Iker murió hace años y de reconocer la tesis que tanto interesaba a Jaime, Amanda no puede evitar desconfiar de su exmarido. La conexión entre los tres es demasiado evidente. Cuando César aparece en su casa, ella no se fía.
Él va directo al grano: sabe que Amanda ha cogido el segundo móvil de Jaime. Pero antes de que pueda justificarse, Amanda le suelta todo: “Sé lo de Iker, acabo de estar en su casa”. Pero Amanda no duda en hacerle la pregunta: “¿por qué me dijiste que no le conocías?”.
Amanda sabe que César plagió la tesis de Iker: “La idea original era mía y por eso me enfadé tanto con él antes de que muriera”, se excusa. Jaime lo sabía todo y lo estaba chantajeando: “No quería que por algo que pasó en la universidad arruinara toda mi vida”, explica. Fue entonces, según su versión, cuando Jaime dejó caer el móvil… y él se lo quedó.
¿Dice la verdad… o está ocultando algo más?: “Tu trabajo es defender a tu hermana, y si en algún momento has creído que yo tengo algo que ver con lo de Jaime es mejor que mantengamos la distancia”, señala.
