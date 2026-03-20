Amanda y César se reencuentran en un lugar especial: “Si me quieres ayudar”

Amanda y César coinciden en la puerta del restaurante donde solían celebrar su aniversario. A ambos les ha estado sonando el móvil durante todo el día. “No han parado de saltarme alarmas todo el tiempo”, confiesa César, dejando claro que la fecha sigue teniendo peso para los dos.

Además, César lamenta que el caso de Daniela haya sido cerrado en fase de instrucción y que el juicio esté cada vez más cerca. Pese a todo, admite que ha ido al restaurante solo: “Soy un hombre de costumbres”, confiesa.

Amanda, por su parte, ha acudido por otro motivo: investigar el asesinato del chef y defender a su amiga Ana. Lo que no esperaba era reencontrarse con su exmarido.

Amanda le pide ayuda, siempre y cuando él quiera: “Cuatro ojos ven más que uno, si me quieres ayudar…” y César no se niega: “Una cena de aniversario con misterio”.