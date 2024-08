De bebés a niños grandes: ¡así han crecido Halit Can y Yildiz Su en el final de Pecado Original!

Apenas conocimos a Halit Can cuando era un bebé, y hasta fuimos testigos de su primera palabra, "papá", que se la dijo a Çağatay. Ahora, en el cierre de la serie, Halit Can se ha convertido en un niño grande, ¡y no podemos evitar emocionarnos!

Halit Can sigue siendo un niño muy bueno y educado, que disfruta de la compañía de su abuelita, Asuman, y de su niñero, Sedai.

Por otro lado, Yildiz Su, que apenas era un bebé de un año, también ha crecido mucho. Ahora, a sus cuatro añitos es una niña encantadora, llena de curiosidad y muy buena.

Sin duda, a nuestros niños y a la historia que nos ha acompañado durante todo este tiempo les hemos cogido mucho cariño. ¡Hasta siempre!