¡Cambio de bebés en el hospital! Şahika manda alejar al bebé de Halit y Yildiz de ellos

Yildiz ha dado por fin a luz a su bebé y no puede estar más contenta por ello. Sin embargo, nada más el niño ha llegado al mundo, Halit y Şahika han ido al laboratorio para hacer una prueba de paternidad que ha dado negativa. ¡Justo lo que Yildiz tanto temía!

Furioso por pensar que le ha tomado el pelo, Halit entra en la habitación de Yildiz y estalla contra ella: “Tú no tienes vergüenza. Coge a tu hijo y desaparece”. ¡La joven Yilmaz no puede creerse lo que el empresario le está diciendo!

Desesperada y sin saber que hacer, Yildiz llama Ender y ésta se dirige al laboratorio para realizar una nueva prueba… ¡Pero vuelve a salir negativa! “Te digo que no me he acostado con ningún otro hombre. Te juro que el padre es Halit”, le asegura la joven Yilmaz.

Ender y Caner están desconcertados. No saben si creer la palabra de Yildiz o los resultados de los análisis. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Todo es muy extraño y no hay nada claro!

Por su parte, Şahika celebra de camino a casa que su plan haya salido tal y como esperaba: ¡Le ha pedido a una enfermera que intercambie al bebé de Yildiz por otro en el hospital! ¡Por eso la prueba de paternidad ha salido negativa! ¿Acabarán descubriendo lo que la hermana de Kaya ha hecho?