Ender consigue ver a Erim a escondidas… ¿perdonará el joven a su madre?

Desde que su amigo Sabri la traicionó y le hizo creer a su familia que no había estado enferma en ningún momento, Erim no ha querido volver a ver a su madre. Ender ha intentado ponerse en contacto con él de múltiples maneras, pero, hasta ahora, no ha tenido éxito.

Al ver que ningún habitante de la mansión Argun le iba a echar una mano, Ender ha decidido llamar a un amigo de su hijo para que le ayude encontrarse con él. El joven le ha dicho a Erim que tenía un regalo para darle y éste ha salido de casa y ha cruzado de acera para encontrarse con él. Lo que el joven no se imaginaba es que su madre le estaba esperando escondida detrás de un árbol.

“Nadie me va a impedir que pueda verte”, comienza diciéndole Ender. A pesar de que Erim le dice que no quiere escucharla y le recrimina lo mucho que ha sufrido estos meses, su madre le repite lo mucho que lo quiere y le advierte del peligro que tiene en casa.

“Este accidente, mi desaparición, ha sido por culpa de Şahika”, intenta hacerle ver Ender a su hijo. La hermana de Caner le vuelve a repetir que todo lo que contó en su día fue cierto y le pide que no sea tan duro con ella. ¿Conseguirán ablandar al joven las lágrimas de su madre?